Зах Бауманн вирішив проміняти статус на ігрову практику

Український півзахисник «Манчестер Юнайтед» Зах Бауманн став гравцем Норвіча, повідомляє пресслужба «канарок». 18-річний хавбек підписав з новим клубом контракт на 2 сезони з опцією продовження ще на рік. Українець розпочне виступи за команду U-21/U-19.

Нагадаємо, Бауманн – син емігрантів із Коломиї. Він народився в Болтоні та всю кар'єру провів в академії «Манчестер Юнайтед». Бауманн грає в середині поля та має рудий колір волосся, через що його порівнювали із легендою «червоних дияволів» Полом Скоулзом. Раніше він підписав професіональний контракт з МЮ і регулярно тренувався з основою. Разом з командою U-18 в сезоні 2023/24 здобула требл. За збірну України U-19 провів 2 матчі.

До слова, «Норвіч» у поточному сезоні виступає у Чемпіоншипі – другому за силою дивізіоні Англії. Після 4-х турів команда набрала 6 очок і йде у турнірній таблиці на одинадцятій сходинці.