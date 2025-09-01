Кевін встиг застрибнути в останній вагон трансферного вікна

Бразильський вінгер «Шахтаря» Кевін став гравцем «Фулхема», повідомляє офіційний сайт «котеджерів». 22-річний футболіст підписав з лондонцями контракт на 5 років. Умови угоди не розголошуються, однак раніше була інформація, що донеччани отримають за свого гравця 40 млн євро. Таким чином Кевін стане найдорожчим придбанням «Фулхема» в його історії – до цього лондонці найбільше платили «Арсеналу» за півзахисника Еміля Сміта-Роу (31,8 млн євро).

Нагадаємо, Кевін перейшов «Шахтар» в січні 2024 року з бразильського «Палмейраса» за 12 млн євро. За півтора сезону він провів у складі «помаранчево-чорних» 57 матчів, забив 17 мʼячів та віддав 10 асистів.

Разом з «гірниками» бразилець став чемпіоном України (2024) та двічі вигравав Кубок України (2024, 2025). Уболівальники визнали вінгера найкращим гравцем «Шахтаря» за підсумками сезону-2024/25. Transfermarkt оцінює гравця в 12 млн євро.