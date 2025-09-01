Шола Огундана став першим літнім новачкам киян

«Динамо» на своєму офіційному сайті повідомило про трансфер нігерійського півзахисника «Фламенго» Шоли Огундани. 20-річний вінгер підписав з командою Олександра Шовковського контракт на 4 роки. Фінансова сторона угоди не розголошується.

Шола розпочинав професіональну кар’єру у нігерійському клубі «Ремо Старз». У квітні 2023-го приєднався до «Фламенго» на правах оренди, а в липні наступного року бразильський клуб викупив контракт гравця.

Разом із молодіжною командою «Фламенго» U-20 Огундана виграв Copa Libertadores Sub-20 (в 2024-му та 2025-му, в останньому розіграші був визнаний найкращим гравцем турніру) та Under-20 Intercontinental Cup (в 2024-му та 2025-му).

Загалом за молодіжну команду «Фламенго» провів 46 матчів, забив 9 голів та віддав 7 результативних передач у всіх турнірах. Виступаючи у Бразилії, отримав прізвисько «Нігерійська ракета» через вибухову швидкість та агресивну гру на фланзі.

За основний склад «Фламенго» дебютував у бразильській Серії А 14 листопада 2024 року, вийшовши на заміну замість Карлоса Алькараса в матчі проти «Атлетіко Мінейро» (0:0). Таким чином, Шола став першим нігерійцем, який зіграв за «Фламенго», та лише третім африканцем в історії клубу.