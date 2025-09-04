Іван Єрмачков перебуває у пошуках нової команди

Український захисник Іван Єрмачков завершив співпрацю з «Вердером», повідомляє офіційний сайт бременців. Угоду було розірвано за обопільною згодою сторін.

«Іван шукає новий виклик, і ми хочемо допомогти йому в цьому. Ми дякуємо гравцю за його відданість справі та час, проведений у бременському «Вердері», і бажаємо йому великих успіхів у майбутньому, як в особистому, так і професійному плані», – прокоментував відхід українця це спортивний директор «Вердера» Марк Доммер.

Нагадаємо, Єрмачков – вихованець київського футболу. До 16 років виступав за «Діназ», з яким став чемпіоном України U-15 у Першій лізі. Згодом перейшов у ковалівський «Колос».

Після початку повномасштабного вторгнення росіян опинився у Німеччині, де виступав за «Вупперталер» U-19. Влітку 2024-го у статусі вільного агента приєднався до «Вердера» (захищав кольори другої команди бременців). Другу половину минулого сезону Єрмачков провів в оренді в складі берлінської «Вікторії».

Виступав за збірні України U-19 (1 гол в 6 матчах) та U-20 (2 поєдинки). Викликався до табору молодіжної збірної. Transfermarkt оцінює його в 75 тисяч євро.