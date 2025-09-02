Олександр Зінченко змінив вже третю команду в Англії

Український півзахисник «Арсенала» Олександр Зінченко став гравцем «Ноттінгем Форест», повідомляє пресслужба «лісників». 28-річний гравець виступатиме за новий клуб на правах оренди – угода розрахована на один рік. В умовах договору немає пункту про обов'язковий викуп футболіста після завершення терміну оренди.

Варто зазначити, що «Ноттінгем Форест» оформив угоду з українцем в останній день трансферного вікна, після того, як трансфер гравця «Атлетіко» Хаві Галана зірвався на стадії проходження гравцем медогляду.

Нагадаємо, Зінченко – вихованець «Шахтаря». У 2016 році переїхав на Туманний Альбіон з російської «Уфи», приєднавшись до «Манчестер Сіті». Відправлявся в оренду в нідерландський ПСВ. В липні 2022 року за 35 млн євро перейшов в «Арсенал». У перших двох сезонах він був основним лівим захисником в команді Мікеля Артети, провівши 33 та 35 матчів відповідно, але згодом втратив статус незамінного гравця.

Зіграти за нову команду Зінченко зможе після двотижневої паузи на матчі збірних. Наступний матч «Ноттінгем Форест» відбудеться 13 вересня проти «Арсенала». Після 3-х турів «лісники» у турнірній таблиці АПЛ йдуть на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 4 очки. Окрім чемпіонату Англії «Ноттінгем» у поточному сезоні гратиме в основному раунді Ліги Європи.