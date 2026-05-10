«Гірники» святкують черговий гол у ворота «Полтави»

У неділю, 10 травня, «Шахтар» за три тури до фінішу став чемпіоном України з футболу. Підопічні Арди Турана розгромили «Полтаву» з рахунком 4:0, набрали 66 очок і стали недосяжними для своїх переслідувачів – у «Полісся», яке йде другим, 55 балів.

Своєю чергою, «Полтава» з 12-ма пунктами залишилась останньою і втратила будь-які шанси на збереження прописки в еліті – наступний сезон містяни виступатимуть у Першій лізі.

Для «Шахтаря» цей чемпіонський титул став вже 16-м в їхній історії і третім за останні чотири сезони. За цим показником донеччани поступаються лише «Динамо», у доробку яких 17 перемог в УПЛ. Натомість за кількістю внутрішніх трофеїв в Україні донеччани випередили киян – тепер у «гірників» їх аж 40.

Варто додати, що «Шахтар», ставши чемпіоном УПЛ, гарантував собі основний етап єврокубків сезону 2026/27. Якщо «Олімпіакос» не стане чемпіоном Греції, то «гірники» зіграють в основному раунді Ліги чемпіонів. Якщо ж команда з Пірея таки завоює золото, то донеччани гратимуть в останньому раунді плейоф, а в разі вильоту потраплять в основний раунд Ліги Європи.