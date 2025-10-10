Руслан Маліновський відзначив свій камбек дублем

У п’ятницю, 10 жовтня, збірна України в межах 3-го туру відбору на чемпіонат світу в Рейк’явіку зустрічалась з Ісландією. Поєдинок виявився бойовим та гольовим: Руслан Маліновський відзначив своє повернення у національну команду дублем, а фінальний гол забив експівзахисник «Карпат» Олег Очеретько.

Відбір до ЧС-2026, 3-й тур

Група D

Ісландія – Україна – 3:5

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+4, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

Господарі активно розпочали гру: Йоганнессон стріляв з 18-ти метрів у ближній кут низом – неточно. Українці огризнулись моментом, який завершився голом: після атаки лівим флангом Миколенко викотив в район 11-метрової позначки й Маліновський буквально розстріляв ворота суперника.

В середині тайму Гудмундссон спочатку влучив у поперечину, а за трохи ісландці скористались помилками суперників і зрівняли – спочатку Конопля дав Еллертссону увірватись у штрафний, а потім Трубін пропустив удар у ближній кут.

На останній хвилині першого тайму «синьо-жовті» з другої спроби вийшли вперед: спочатку по м'ячу не влучив Ванат, потім захисник і, зрештою, Гуцуляк з розвороту зробив рахунок 2:1. А вже у доданий час Маліновський забив «у роздягальню», оформивши дубль ударом в дев’ятку.

Після відпочинку Гудмундссон скоротив відставання скандинавів до мінімуму, а в середині другого тайму вирівняв становище команд. Однак в ендшпілі гри спочатку Калюжний, а згодом Очеретько принесли команді Сергія Реброва вольову перемогу.

Як наслідок, Україна набрала 4 очки і піднялась на другу сходинку турнірної таблиці групи D. Ісландія з 3-ма пунктами третя. Лідирує з 9 балами Франція.