Українська молодіжка залишилась на вершині турнірної таблиці

У п’ятницю, 10 жовтня, молодіжна збірна України в межах 2-го туру відбору на чемпіонат Європи 2027 року зустрічалась з Угорщиною. Гра вийшла бойовою і доволі складною для нашої команди – лише на останніх хвилинах підопічні Унаї Мельгоси зуміли вирвати очко у суперника.

Євро-2027, відбір, група Н, 2-й тур

Україна U-21 – Угорщина – U-21 – 3:3

Голи: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупський, 85 – Туболі, 37 (п.), Молнар, 60, Феньйо, 80

«Синьо-жовті» вийшли вперед вже на старті зустрічі – Степанов після передачі Корнійчука перекинув сферу через голкіпера. Наприкінці тайму наш голкіпер сфолив у власному штрафному і арбітр призначив пенальті – 1:1.

По перерві угорці повели в рахунку – після швидкої контратаки Молнар з меж штрафного влучно пробив низом у ближній кут. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки українцям вдалось відновити статус-кво: після діагоналі з правого флангу Маткевич вискочив з-за спини захисника, обіграв воротаря і покотив у порожні ворота. Через 5 хвилин мадяри вдруге вийшли вперед. Однак в ендшпілі гри підопічні Унаї Мельгоси зуміли зрівняти завдяки пострілу Крупського у дальню дев'ятку.

Нічия дозволила Україні набрати 4 очки й залишитись на вершині турнірної таблиці. У Туреччини стільки ж балів, але гірша різниця забитих і пропущених м’ячів. Угорщина з двома пунктами третя.