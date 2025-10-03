Ісппанський фахівець не зможе розраховувати одразу на 9 гравців

Наставник збірної України U-21 Унаї Мельгоса визначився із заявкою на матчі відбіркового турніру Євро-2027 проти Угорщини та Хорватії, повідомляє офіційний сайт УАФ. Виклик отримали 24 гравці.

Варто зазначити, що тренерський штаб молодіжки не зможе розраховувати одразу на дев’ятьох футболістів, які нині перебувають в розташуванні збірної U020 на чемпіонаті світу (голкіпер Владислав Крапивцов, захисники Микола Киричок, Даніель Вернаттус, півзахисники Данило Кревсун, Геннадій Синчук, Максим Мельниченко, Артур Шах, нападники Олексій Пищур та Максим Пономаренко).

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Назар Домчак («Карпати»), Іван Пахолюк («Колос»), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина).

Нагадаємо, молодіжна збірна України 10 жовтня у словенському місті Мурска Собота зіграє номінально домашній матч з Угорщиною, а 14 жовтня у Великій Гориці проведе гостьовий поєдинок із Хорватією. Після 1-го туру «синьо-жовті» з трьома очками є одноосібними лідерами групи Н.

До слова, чемпіонат Європи-2027 прийматимуть Албанія та Сербія. За його підсумками визначаться учасники Олімпіади-2028.