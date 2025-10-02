Національна команда спробує реабілітуватись за провал у перших двох поєдинках кваліфікації

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав на матчі проти Ісландії та Азербайджану 25 виконавців, повідомляє пресслужба УАФ. Варто зазначити, що виклик до лав національної команди вперше за довгий час отримали Володимир Бражко та Руслан Маліновський. Крім того, до основного списку потрапив новачок «Полісся» Георгій Бущан. До резерву включили шістьох гравців.

Склад збірної України:

Георгій Бущан («Полісся»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»). Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Богдан Михайліченко («Полісся»).

Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Богдан Михайліченко («Полісся»). Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Георгій Судаков («Бенфіка», Португалія), Артем Бондаренко («Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).

Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Георгій Судаков («Бенфіка», Португалія), Артем Бондаренко («Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія). Нападники: Артем Довбик («Рома», Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія).

Резервний список:

Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва – «Динамо»), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва – «Шахтар»), Євген Чеберко («Коламбус Крю» США), Максим Таловєров («Сток Сіті», Англія).

Нагадаємо, 10 жовтня Україна зіграє проти Ісландії, а 13 жовтня на «синьо-жовтих» очікує другий матч проти Азербайджану. Після двох турів підопічні Реброва мають у своєму доробку лише 1 очко і йдуть на третьому місці у групі D.