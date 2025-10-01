Збірна України з футболу зазнала серйозної втрати перед ключовими матчами відбору ЧС-2026
Сергій Ребров отримав головний біль перед важливими поєдинками за вихід на Мундіаль

Український захисник лондонського «Арсенала» Олександр Зінченко, який поточний сезон проводить в оренді в «Ноттінгем Форест», не зможе допомогти збірній України у поєдинках проти Ісландії та Азербайджану, повідомляє «ТаТоТаке».
Зазначається, що 28-річний легіонер травмувався у матчі 6-го туру АПЛ проти «Сандерленда» (0:1). Попри біль, він дограв поєдинок до кінця, але ушкодження виявилось занадто серйозним.
Нагадаємо, Україна зіграє проти Ісландії 10 жовтня, а вже за три дні – 13 жовтня – на підопічних Реброва чекає повторна зустріч з Азербайджаном.
До слова, після 2-х турів «синьо-жовті» у групі D з одним очком йдуть на третій сходинці – українці у першій грі програли Франції (0:2), а в другому матчі не втримали перемогу над азербайджанцями (1:1).