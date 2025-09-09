Збірна України повністю провалила старт відбору на Мундіаль

У вівторок, 9 вересня, збірна України зіграла свій другий матч в межах відбору на ЧС-2026. Суперником команди Сергія Реброва була команда Азербайджану. Попри статус відвертого аутсайдера, господарі дали бій українцям, вчергове вказавши «синьо-жовтим» на їхнє нинішнє місце в ієрархії світового футболу.

Відбір до ЧС-2026

Група D

Азербайджан – Україна – 1:1

Голи: Махмудов, 72 (п.) – Судаков, 51

Вже на старті зустрічі українці заробили право на одинадцятиметровий: Ванат вискакував сам на сам з голкіпером суперника, але був збитий у чужому штрафному. Однак після перегляду VAR арбітр попереднє рішення скасував, натякнувши, що форвард «Динамо» малював пенальті. Згодом Судаков стріляв з-за меж штрафного, але м’яч звалився з ноги і удар не вдався.

У команди Сергія Реброва відверто нічого не виходило в атаці: ніби і топталися у штрафному майданчику суперника, але захист азербайджанців легко перекусував напад українців. На 37-й хвилині Калюжний намагався ефектно замкнути передачу п’ятою після розіграшу кутового, але воротар був першим на м’ячі. Гості огризнулись стандартом з лівого флангу – Махмудов закручував під поперечину і Трубін у карколомному стрибку зумів перевести на кутовий.

Наприкінці тайму Дадашев виходив сам на сам з кіпером збірної України – пощастило, що Трубін прочитав епізод, побіг на перехоплення і сміливо кинувся в ноги супернику, отримавши удар в голову. Був шанс у Бондаренка, який після відскоку добивав у ворота, але захисник встиг заблокувати.

По перерві Україна вийшла вперед: Зубков прорвався по правому флангу і віддав передачу в район 11-метрової, де Судаков в дотик низом замкнув у кут воріт. На 70-й хвилині Зінченко підставив руку під удар Байрамова головою під час подачі з лівого флангу й арбітр вказав на позначку. Трубін стояв до останнього і майже дотягнувся, але таки не зміг врятувати команду після удару Махмудова. Ребров спробував підсилити гру замінами, але це якогось відчутного результату не дало.

Україна втрачає надважливі очки у матчі з аутсайдером і після 2-х турів ділить з азербайджанцями 3-4 сходинки (в обох команди по 1 балу). Лідирують Франція та Ісландія.