Фернанду Сантушу не пробачили розгромної поразки від Ісландії

Португальський фахівець Фернанду Сантуш більше не тренуватиме збірну Азербайджану, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу країни. 70-річний наставник не з’явився на пресконференцію перед матчем проти України, натомість прийшов генсек АФФА Джахангір Фараджуллаєв, який оголосив про відставку Сантуша. До поєдинку з «синьо-жовтими» національну команду готуватиме наставник молодіжки Айхан Аббасов.

Нагадаємо, у першому турі відбору на чемпіонат світу 2026 року Азербайджан зазнав нищівної поразки від Ісландії з рахунком 0:5. Під час післяматчевої пресконференції тренера звинуватили в поганій підготовці команди й закликали звільнитися.

Цікаво, що Сантуш, який у 2016 році виграв чемпіонат Європи зі збірною Португалії, не хотів йти у відставку за власним бажанням, оскільки бажав отримати компенсацію від азербайджанців за розірвання контракту, яка складала близько 2 млн євро.

До слова, Сантуш очолював збірну Азербайджану з червня 2024 року. За підсумками сезону 2024/25 команда вибула в останній дивізіон Ліги націй, програвши п'ять матчів із шести, та розпочала кваліфікацію ЧС-2026 з розгромної поразки від ісландців. Загалом на посаді Сантуш провів 11 матчів – за цей час команда не здобула жодної перемоги (2 нічиї та 9 поразок).