Ілля Забарний став наймолодшим футболістом, який зіграв 50 матчів за збірну

Напередодні збірна України у стартовому матчі відбору на ЧС-2026 поступилась Франції з рахунком 2:0. Цей поєдинок став ювілейним для Іллі Забарного. Захисник ПСЖ провів у національній команді рівно 50 поєдинків, в яких відзначився трьома голами.

За інформацією OptaJean, Забарний у віці 23 років та 4 днів став наймолодшим футболістом в історії збірної України, який зіграв за неї 50 матчів.

Цікаво, що Ілля міг стати героєм поєдинку, коли на 67-й хвилині замикав навісну передачу, але влучив у стійку. Наприкінці ж зустрічі саме він не втримав Кіліана Мбаппе, який голом поховав остаточні надії українці бодай на нічию.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок збірну України зіграє у вівторок, 9 вересня. В межах кваліфікації на ЧС-2026 синьо-жовті зіграють з Азербайджаном, який у першому турі зазнав розгромної поразки від Ісландії (0:5). Матч стартує о 19:00 за київським часом.