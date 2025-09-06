Георгій Бущан повернувся в УПЛ для отримання стабільної ігрової практики

Голкіпер саудівського «Аль-Шабаба» Георгій Бущан перейшов у «Полісся», повідомляє офіційний сайт житомирського клубу. 31-річний голкіпер виступатиме за команду Руслана Ротаня на правах оренди – угода з гравцем розрахована до кінця сезону 2025/26.

Нагадаємо, Бущан – вихованець «Динамо», в якому провів майже всю кар'єру (16 років). У структурі киян на професіональному рівні зіграв 201 матч, у 80-ти з яких залишив свої ворота на замку. Вигравав чемпіонат України, двічі був володарем Кубка та тричі – Суперкубка України.

У січні 2025 року Бущан за 3 млн євро перейшов до Саудівської Аравії в «Аль-Шабаб». У місцевому чемпіонаті зіграв у 12 матчах та ще один поєдинок провів у Кубку країни. Його контракт з саудитами чинний до 30 червня 2027 року.

Викликався у збірні України різних вікових груп (від U-16 до U-21). За національну збірну дебютував у жовтні 2020 року в товариській грі з Францією. Загалом за головну команду країни провів 18 матчів, був учасником Євро-2020 та Євро-2024. Transfermarkt оцінює його в 5 млн євро.