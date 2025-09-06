Ерен Айдін став першим турком в історії рівнян

Рівненський «Верес» на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер турецького півзахисника «Галатасарая» Ерена Айдіна.

22-річний вінгер приєднався до команди Олега Шандрука у статусі вільного агента і підписав контракт на 3 сезони – до 30 червня 2028 р. Цікаво, що Ерен став першим турецьким легіонером в історії «Вереса».

Нагадаємо, Айдін – вихованець стамбульських «Даріка Генчленбірліги» та «Галатасарая». У своїй кар'єрі встиг пограти за «Галатасарай», «Чорум», «Сарієр» та «Болуспор». Загалом за попередні команди на різному рівні забив 50 мʼячів і віддав 18 асистів у 143 офіційних матчах.

Ерен ставав чемпіоном Туреччини у складі «Галатасарая» U-19. Викликався у збірні Туреччини різних вікових груп – U-19 (1 гол в 11 матчах) та U-23 (1 м’яч в 5 поєдинках). Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.