Максим Брагару спробує зарекомендувати себе в оренді

Український півзахисник «Динамо» Максим Брагару став гравцем «Полісся», повідомляє офіційний сайт житомирців. 23-річний вінгер перейшов у команду Руслана Ротаня на правах оренди, підписавши контракт на один рік з правом викупу.

Нагадаємо, Брагару – вихованець одеської ДЮСШ-11. В липні 2019 року увійшов до структури «Чорноморця», де грав спочатку у юнацькій команді, а потім і в молодіжній. 17 серпня 2019 року дебютував за головну команду «моряків». В червні 2024 року Максим став гравцем київського «Динамо». На дорослому рівні відіграв 145 матчів, забив 12 голів і віддав 12 гольових передач.

Варто зазначити, що раніше півзахисник перетинався з Русланом Ротанем у молодіжній збірній України (4 голи у 33 матчах), а також викликався до олімпійської збірної (1 м’яч у 4 поєдинках), яку також очолював нинішній головний тренер «Полісся».

До слова, Брагару цього літа з молодіжкою брав участь у Євро U-21 (в його доробку 2 голи на стадії групового етапу). За національну збірну України Максим зіграв три гри. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.