Шовковський і Ко намагатимуться довести свою профпридатність на євроарені

Офіційний сайт УЄФА опублікував заявку «Динамо» на Ліги конференцій. В основному етапі турніру сезону 2025/26 зможуть зіграти 29 футболістів.

Цікаво, що серед переліку гравців п’ятеро легіонерів, чотири з яких були підписані клубом напередодні (захисник Аліу Тіаре, вінгер Шола Огундана та нападник Владислав Бленуце).

Офіційна заявка «Динамо» на матчі Ліги конференцій:

Воротарі: Суркіс, Моргун, Нещерет, Ігнатенко.

Суркіс, Моргун, Нещерет, Ігнатенко. Захисники: Буртник, Попов, Захарченко*, Михавко*, Тіаре, Біловар, Дубінчак, Вівчаренко, Караваєв, Тимчик.

Буртник, Попов, Захарченко*, Михавко*, Тіаре, Біловар, Дубінчак, Вівчаренко, Караваєв, Тимчик. Півзахисники: Яцик, Бражко, Ярмоленко, Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Кабаєв, Буяльський, Михайленко.

Яцик, Бражко, Ярмоленко, Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Кабаєв, Буяльський, Михайленко. Нападники: Огундана, Торрес, Герреро, Пономаренко*, Бленуце.

* Гравці, заявлені за списком В

Варто зазначити, що до заявки на турнір не потрапив Максим Брагару.

Нагадаємо, Динамо в основному етапі Ліги конференцій змагатиметься з «Фіорентиною» (Італія), «Крістал Пелас» (Англія), «Омонією» (Кіпр), «Зріньскі» (Боснія і Герцеговина), «Ноа» (Вірменія) та «Самсунспоомр» (Туреччина).