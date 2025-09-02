Ще минулого сезону Василь Буртник грав у Другій лізі

«Динамо» на своєму офіційному сайті повідомило про підписання українського захисника тернопільської «Ниви» Василя Буртника. 23-річний оборонець виступатиме за команду Олександра Шовковського на правах оренди протягом сезону 2025/26. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Буртник розпочинав свою кар’єру в УФК «Львів». У вересні 2020 року перейшов івано-франківське «Прикарпаття». Згодом грав за місцеву «Ніку-05», «Вільхівці» та «Реверу 1908». В серпні 2025-го у статусі вільного агента перебрався у «Ниву», однак надовго там не затримався (5 матчів у всіх турнірах).

Варто зазначити, що підписання Буртника можна розцінювати як заміну для Дениса Попова, який вилетів через травму.

Нагадаємо, раніше «Динамо» підписало ще двох новачків – нігерійського півзахисника «Фламенго» Шолу Огундану та сенегальського захисника французького «Гавра» Аліу Тіаре.