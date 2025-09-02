«Біло-сині» підсилили захисні редути черговим легіонером

Сенегальський захисник французького «Гавра» Аліу Тіаре став гравцем «Динамо», повідомляє офіційний сайт київського клубу.

21-річний оборонець підписав з командою Олександра Шовковського контракт терміном на 4 роки. Сума угоди не розголошується, однак за даними Transfermarkt «біло-сині» виклали за новачка 1 млн євро.

Нагадаємо, Тіаре – вихованець сенегальського «Діамбарса». У вересні 2023 року перейшов у «Гавр» (16 матчів, 3 голи). Минулий сезон провів в оренді в «Нансі» (у 30 матчах віддав 2 асисти). Transfermarkt оцінює його в 800 тисяч євро.

До слова, Аліу став лише другим літнім новачком «Динамо». Напередодні кияни підписали нігерійського півзахисника «Фламенго» Шолу Огундану.