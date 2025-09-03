«Гірники» прагнуть пробитися у плейоф турніру

«Шахтар» на своєму офіційному сайті оприлюднив перелік гравців, які візьмуть участь в іграх основного етапу Ліги конференцій сезону 2025/26. До заявки потрапило 30 гравців, серед яких 15 легіонерів.

Суперниками «гірників» у турнірі стануть «Абердін» (Шотландія), «Легія» (Польща), «Брейдаблік» (Ісландія), «Шемрок Роверс» (Ірландія), «Хамрун Спартанс» (Мальта) та «Рієка» (Хорватія). Основний раунд Ліги конференцій проводитиметься з 2 жовтня по 18 грудня.

Офіційна заявка «Шахтаря» на матчі Ліги конференцій:

Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський.

Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський. Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.

Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина. Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон*, Ізакі, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов*, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра.

Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон*, Ізакі, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов*, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра. Нападники: Егіналду*, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш.

* Гравці, заявлені за списком В

Нагадаємо, 2 жовтня «Шахтар» стартує у євротурнірі виїзним поєдинком з «Абердіном». А перший домашній матч команда Арди Турана зіграє 23 жовтня з «Легією».