«Шахтар» оголосив заявку на матчі Ліги конференцій
Донецький клуб готується до старту в третьому за силою єврокубку
«Шахтар» на своєму офіційному сайті оприлюднив перелік гравців, які візьмуть участь в іграх основного етапу Ліги конференцій сезону 2025/26. До заявки потрапило 30 гравців, серед яких 15 легіонерів.
Суперниками «гірників» у турнірі стануть «Абердін» (Шотландія), «Легія» (Польща), «Брейдаблік» (Ісландія), «Шемрок Роверс» (Ірландія), «Хамрун Спартанс» (Мальта) та «Рієка» (Хорватія). Основний раунд Ліги конференцій проводитиметься з 2 жовтня по 18 грудня.
Офіційна заявка «Шахтаря» на матчі Ліги конференцій:
- Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський.
- Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.
- Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон*, Ізакі, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов*, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра.
- Нападники: Егіналду*, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш.
* Гравці, заявлені за списком В
Нагадаємо, 2 жовтня «Шахтар» стартує у євротурнірі виїзним поєдинком з «Абердіном». А перший домашній матч команда Арди Турана зіграє 23 жовтня з «Легією».