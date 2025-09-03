Батько новачка «Динамо» є тренером молдовського клубу «Петрокуб»

Черговим новачком «Динамо» став румунський форвард «Університаті Крайової» Владіслав Бленуцe, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх». 23-річний нападник підписав з киянами контракт на 5 років. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Бленуце розпочав у юнацьких академіях Чехії, Молдови та Румунії. У 2019 році приєднався до молодіжної системи італійського клубу «Пескара», де у грудні 2020 року дебютував за першу команду в Серії B. Загалом у складі «Пескари» провів 6 матчів.

У вересні 2022 року перейшов до «Університаті Крайової» на правах оренди. Після завершення сезону трансфер було викуплено, і влітку 2023 року футболіст підписав повноцінний контракт із клубом (8 голів у 31 матчі). У сезоні 2024/25 на правах оренди виступав за «Університатю Клуж», де у 37 поєдинках відзначився 12 м’ячами.

На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови. У 2023 році почав представляти Румунію, де вже провів низку матчів за команди U-20 та U-21.

Додамо, що батько Владіслава – відомий тренер Едуард Бленуце, який наразі очолює клуб вищого дивізіону чемпіонату Молдови «Петрокуб».