Назарій Русин (праворуч) виступатиме вже у дев'ятій команді

Український нападник «Сандерленда» Назарій Русин продовжить кар’єру в чемпіонаті Польщі. Новим клубом 26-річного уродженця Новояворівська стала «Арка», повідомляє офіційний сайт гданців. Назарій виступатиме за нову команду на правах оренди – угода розрахована на один рік.

Нагадаємо, Русин – вихованець ФК «Львів», звідки влітку 2015 року перейшов у «Динамо». Відправлявся в оренду в луганську «Зорю», варшавську «Легію», СК «Дніпро-1» та одеський «Чорноморець».

Влітку 2022 року за 250 тисяч євро став гравцем «Зорі». За рік «Сандерленд» виклав за нападника 2,5 млн євро. Минулий сезон провів в оренді у хорватському «Хайдуку». Його контракт з англійцями чинний до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

До слова, «Арка» Гдиня – новачок польської Екстракляси. Після 7-ми турів команда йде у турнірній таблиці на одинадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 8 очок.