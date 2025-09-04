Богдан Кушніренко недовго залишався без команди

Український півзахисник Богдан Кушніренко став гравцем «Зорі», повідомляє офіційний сайт луганського клубу. 29-річний хавбек напередодні покинув черкаський ЛНЗ у статусі вільного агента і швидко знайшов собі нову команду. Терміни умови гравця з командою Віктора Скрипника не розголошуються.

Нагадаємо, Кушніренко – вихованець київського «Динамо», однак за основну команду не виступав. Встиг пограти за київський «Арсенал», харківський «Металіст», одеський «Чорноморець», «Полтаву», «Миколаїв», полтавську «Ворсклу» та житомирське «Полісся».

Найяскравіший етап кар'єри Богдан провів саме у складі «вовків», куди перейшов у січні 2022 року і став одним із ключових гравців, які допомогли клубу вийти до УПЛ. Також він став автором першого гола в історії житомирців в єврокубках.

Минулого сезону відіграв за ЛНЗ 10 матчів без результативних дій. У нинішній першості провів за черкасців 2 поєдинки. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.