Дмитро Кремчанін спробує себе на дорослому рівні

Півзахисник «Динамо» Дмитро Кремчанін став гравцем «Олександрії», повідомляє офіційний сайт киян. 20-річний вінгер перейшов до табору срібного призера УПЛ у статусі вільного агента, підписавши контракт на два сезони – до 30 червня 2027 року.

Кремчанін – вихованець «Динамо». Виступав за команди U-17 та U-19, однак за основу так і не дебютував. Загалом провів за «біло-синіх» у чемпіонаті U-19 83 матчі та забив 45 м’ячів. Також у його доробку 5 поєдинків та 1 гол у Юнацькій Лізі УЄФА.

До слова, минулого сезону Кремчанін став найкращим бомбардиром чемпіонату України U-19.

Нагадаємо, «Олександрія» у статусі срібного призера жахливо стартувала у новому сезоні – у чотирьох матчах команда зазнала чотирьох поразок і без очок йде останньою у турнірній таблиці УПЛ.