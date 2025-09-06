Ілля Квасниця спробує повернути собі колишню славу

Український півзахисник «Карпат» Ілля Квасниця знову виступатиме за «Рух», повідомляє офіційний сайт «жовто-чорних». 22-річний вінгер виступатиме за команду Івана Федика на правах оренди до січня 2026 року, після чого повернеться до табору «левів». Ілля виступатиме за «Рух» під номером 14.

Нагадаємо, Квасниця – вихованець чернівецької «Буковини». В «Рух» перейшов у вересні 2020-го, а за головну команду почав виступати з січня 2023 року. З того часу провів за «жовто-чорних» 58 матчів, в яких забив 13 голів і віддав 12 асистів. В «Карпати» перебрався на початку 2025 року, але так і не зміг закріпитися у складі команди Владислава Лупашка.

Виступав за збірні України різних вікових груп (U-17, U-19, U-21 та U-23). Transfermarkt оцінює гравця в 2,5 млн євро.