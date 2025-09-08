Збірна України впереше гратиме з азербайджанцями в офіційному матчі

У вівторок, 9 вересня, збірна України зіграє свій другий поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Суперником команди Сергія Реброва буде збірна Азербайджану. Поєдинок відбудеться в Баку на Республіканському стадіоні ім. Тофіка Бахрамова. Початок зустріч о 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч Азербайджан – Україна? Трансляцію гри, як і всіх наступних матчів кваліфікації, ексклюзивно покаже MEGOGO на своїй платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S», а також безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Матч коментуватимуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. О 18:00 розпочнеться передматчева студія з ведучим Сергієм Лук’яненком. Запрошеними експертами стануть колишні гравці збірної Олександр Головко і Едуард Цихмейструк.

Нагадаємо, у стартовому матчі відбору на чемпіонат світу підопічні Сергія Реброва поступилися Франції (0:2), а Азербайджан був розгромлений Ісландією (0:5).