Кіліан Мбаппе за крок від чергового рекорду

Напередодні збірна України в межах відбору на чемпіонат світу 2026 року у стартовому матчі зустрічалась з Францією. Підопічні Сергія Реброва пропустили швидкий гол, однак зберігали шанси на нічию. Та наприкінці зустрічі Кіліан Мбаппе влучним ударом остаточно поховав надії українців на успішний результат.

Гол нападника «Реала» став для нього 51-м у футболці національної збірної Франції. За цим показником Мбаппе зрівнявся з колишнім нападником лондонського «Арсенала» Тьєррі Анрі. При цьому Кіліану для досягнення цієї позначки знадобився 91 матч, тоді як Анрі – 123 поєдинки.

Лідером рейтингу бомбардирів збірної Франції залишається Олів'є Жиру, який випереджає Мбаппе на лише влучних ударів. До слова, 38-річний Жиру ще в липні 2024 року оголосив про завершення кар’єри в національній команді, тож Кіліан вже найближчим часом може перевершити досягнення форварда «Лілля».

Найкращі бомбардири в історії збірної Франції:

1. Олів'є Жиру – 57 голів (137 матчів)

2. Кіліан Мбаппе – 51 гол (91)

2. Тьєррі Анрі – 51 гол (123)

4. Антуан Грізманн – 44 голи (137)

5. Мішель Платіні – 41 гол (72)

Наступний матч збірна Франції проведе проти Ісландії у вівторок, 9 вересня. Початок зустрічі о 21:45.