Олів'є Жиру попрощався з уболівальниками збірної Франції

Напередодні збірна Франції у півфіналі Євро-2024 поступилась Іспанії (1:2) і припинила свої виступи на континентальній першості. Цей поєдинок став останнім для Олів’є Жиру у його міжнародній кар'єрі – про намір завершити виступи за збірну 37-річний нападник оголосив ще у травні, перед стартом чемпіонату Європи. У матчі з іспанцями Олів’є вийшов на заміну на останніх хвилинах, аби попрощатися з уболівальниками (попередні два поєдинки плейоф він провів на лаві запасних).

Жиру залишає збірну Франції у статусі найкращого бомбардира. У його доробку 57 голів, що на 9 м’ячів більше, ніж у Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, Жиру розпочав професіональну кар’єру в ФК «Гренобль» у 2005 році. Встиг пограти за французький ФК «Монпельє», лондонські ФК «Арсенал» і ФК «Челсі», а також італійський ФК «Мілан».

За збірну Франції вперше зіграв 11 листопада 2011 року у товариському матчі проти США. Загалом за національну команду провів 137 матчів, поступившись за кількістю поєдинків лише двом гравцям – голкіперу Уго Льйорісу (145) та захиснику Ліліану Тюраму (142). Із Францією Жиру виграв золото ЧС-2018 року та срібло ЧС-2022. Також він став віцечемпіоном Європи 2016 року та переможцем Ліги націй сезону 2021/22.

Зазначимо, що виступ на Євро-2024 завершив його європейську частину кар’єри – з нового сезону він продовжить виступи в МЛС за ФК «Лос-Анджелес». Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює Жиру в 3 мільйони євро.