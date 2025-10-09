Олександр Алієв не вперше потрапляє у скандали, пов'язані з алкоголем

Експівзахисника збірної України Олександра Алієва визнали винним за статтею про керування транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння. Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду міста Києва.

Суд зобов'язав Алієва виплатити штраф у тисячу неоподатковуваних мінімумів, що становить 17 тисяч гривень. Також експівзахисника київського «Динамо» та московського «Локомотива» позбавили права керувати транспортними засобами терміном на рік (Олександра визнали винним за частиною 1 статті 130 КУпАП – керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, або передачу керування такому транспортному засобу, або відмову від проходження огляду на стан сп'яніння). Алієв вже подав апеляцію на рішення Солом'янського суду Києва й очікує на її результати.

Нагадаємо, 12 квітня на бульварі Чоколівському у Києві патрульні зупинили автівку Mersedes-Benz G-350 футболіста. Правоохоронці запідозрили Олександра в ознаках алкогольного сп’яніння: запах спиртного з рота, поведінка, що не відповідала ситуації. Алієв відмовився від проходження медичного огляду на місці зупинки або у закладі охорони здоров’я, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху.

Цікаво, що сам футболіст свою провину не визнав. На його думку, працівники поліції не мали підстав для зупинки його транспортного засобу. Адвокат Алієва наполягав, що патрульні мали керуватися іншою інструкцією, адже той «є військовослужбовцем і має статус учасника бойових дій».