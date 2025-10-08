Кріштіану Роналду продовжує бити рекорди і не лише на футбольному полі

Форвард збірної Португалії та саудівського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом-мільярдером, повідомляє Bloomberg.

Влітку 40-річний нападник перепідписав контракт зі своїм клубом до червня 2027 року. За інформацією джерела, вартість угоди перевищила 400 мільйонів доларів – футболісту вдалося уникнути оподаткування з цієї суми через законодавство Саудівської Аравії (раніше заявлялось, що португалець отримує близько 210 млн євро зарплатні щорічно). Також форвард поповнює свій бюджет завдяки рекламним контрактам з брендами з Armani та Nike.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, після перепідписання контракту статки 5-разового володаря «Золотого м'яча» зросли до 1,4 мільярда доларів – таким чином він став першим футболістом, який перетнув позначку в зароблений мільярд.

Цікаво, що Роналду за цим показником переплюнув інших топових спортсменів. Зокрема екстенісист Роджер Федерер станом на літо 2025 року мав статки в 1,3 млрд доларів, а легендарний баскетболіст Майкл Джордан заробив за кар'єру менш як 100 мільйонів доларів. Загалом жоден спортсмен не увійшов до топ-500 найбагатших людей світу.

Нагадаємо, Кріштіану залишається найкращим бомбардиром в історії національних збірних з доробком у 141 гол у 223 поєдинках за Португалію.