Ліонель Мессі та Жорді Альба

Іспанський захисник Жорді Альба вирішив завершити кар’єру футболіста. «Дякую, футболе, дякую тобі за так багато», – написав 36-річний оборонець у своїх соцмережах. Офіційно Альба, який нині захищає кольори «Інтера» Маямі, попрощається з футболом наприкінці сезону – регулярний чемпіонат МЛС завершиться 18 жовтня.

Нагадаємо, Жорді розпочав кар’єру гравця у 2006 році в іспанському клубі «Корнелья». Далі були «Валенсія», «Хімнастік» і перехід в «Барселону» (у 2012 році). Саме в каталонському клубі захисник повністю розкрив свій потенціал. За «блаугранас» Альба виступав 11 років – провів 459 матчів, забив 27 голів і віддав 99 асистів.

Разом з «синьо-гранатовими» він ставав переможцем Ліги чемпіонів (2014/15), виграв Суперкубок УЄФА (2015) і клубний чемпіонат світу (2015), шість разів ставав чемпіоном Іспанії (2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23), завоював п’ять Кубків (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21) і чотири Суперкубки країни (2013, 2016, 2018, 2022/23).

У серпні 2023 року Жорді оголосив про завершення виступів у збірній Іспанії, з якою став чемпіоном Європи (2012) та виграв Лігу націй (2022/23) у статусі капітана.