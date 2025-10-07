Легенда Барселони Жорді Альба оголосив про завершення кар'єри
Черговий культовий гравець вирішив повісити бутси на цвях
Іспанський захисник Жорді Альба вирішив завершити кар’єру футболіста. «Дякую, футболе, дякую тобі за так багато», – написав 36-річний оборонець у своїх соцмережах. Офіційно Альба, який нині захищає кольори «Інтера» Маямі, попрощається з футболом наприкінці сезону – регулярний чемпіонат МЛС завершиться 18 жовтня.
Нагадаємо, Жорді розпочав кар’єру гравця у 2006 році в іспанському клубі «Корнелья». Далі були «Валенсія», «Хімнастік» і перехід в «Барселону» (у 2012 році). Саме в каталонському клубі захисник повністю розкрив свій потенціал. За «блаугранас» Альба виступав 11 років – провів 459 матчів, забив 27 голів і віддав 99 асистів.
Разом з «синьо-гранатовими» він ставав переможцем Ліги чемпіонів (2014/15), виграв Суперкубок УЄФА (2015) і клубний чемпіонат світу (2015), шість разів ставав чемпіоном Іспанії (2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23), завоював п’ять Кубків (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21) і чотири Суперкубки країни (2013, 2016, 2018, 2022/23).
У серпні 2023 року Жорді оголосив про завершення виступів у збірній Іспанії, з якою став чемпіоном Європи (2012) та виграв Лігу націй (2022/23) у статусі капітана.