Ліонель – єдиний гравець, який забивав у 6 різних клубних турнірах за один сезон

24 червня своє 38-річчя відзначає легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя найкращого бомбардира в історії «Барселони» та збірної Аргентини, восьмиразового володаря «Золотого м'яча» та шестиразового володаря «Золотого бутса».

Дитинство і перші 500 голів

Ліонель народився 24 червня 1987 року в аргентинському місті Росаріо. У сім’ї простого робітника сталеливарного заводу Хорхе Мессі і прибиральниці Селії Мессі (дівоче прізвище Куччіттіні) крім Ліонеля росли ще два старші сини – Родріго і Матіас, а також донька Марія Соль. Сім'я батька походила з італійського міста Анкона, звідки його предок, Анджело Мессі, емігрував до Аргентини у 1883 році.

Лео почав грати у футбол у п'ятирічному віці в аматорському клубі «Грандолі», куди його привела бабуся – більше ніхто в сім'ї не підтримував інтересу майбутньої легенди до футболу. У сім років Мессі опинився в «Ньюеллс Олд Бойз» з рідного Росаріо, де за шість років забив понад 500 голів.

Мессі у складі «Ньюеллс Олд Бойз»

Попри чудові результати було помітно, що хлопчик значно нижчий від ровесників – до десяти років він виріс лише до 127 сантиметрів. Лікарі поставили невтішний діагноз – дефіцит гормону росту. Лікування було дорогим, а заощадженя та страхові виплати покривали лише два роки терапії (потрібно було, як мінімум, три). Сім’я просила позику в «Ньюеллс Олд Бойз», однак клуб зміг виплатити лише 400 песо. На перегляді в «Рівер Плейт» Лео зміг вразити представників команди, однак через аргентинську економічну кризу клуб не мав достатньої кількості грошей, щоб заплатити за лікування (1000 песо на місяць).

«Барселона»

В 13-річному віці Ліонель опинився на перегляді в «Барселоні». Він грав у команді 15-річних і настільки вразив спортивного директора «синьо-гранатових» Карлеса Решака, що той переконав раду директорів оплатити лікування, а також переїзд сім'ї Мессі до Європи.

Лео успішно виступав за молодіжні команди «Барселони» і разом із Жераром Піке та Сеском Фабрегасом отримав пропозицію від лондонського «Арсеналу» – аргентинець відмовився, а його партнери поїхали на Туманний Альбіон.

Перші кроки Лео в «Барселоні»

Відтоді він почав виступати в молодіжній команді клубу. У своєму першому ж матчі оформив покер, а всього за сезон забив 37 м'ячів у 30 матчах. За основний склад Мессі дебютував 17 листопада 2003 року у товариській грі проти «Порту». В офіційному матчі вперше зіграв у 2004 році проти «Еспаньйола», а свій перший гол у Ла Лізі забив у ворота «Альбасете» у віці 17 років 10 місяців і 10 днів, ставши наймолодшим гравцем, який відзначився в чемпіонаті Іспанії.

У клубі під свою опіку молодого нападника взяв Роналдінью. Наставник каталонців Франк Райкард знайшов для аргентинця місце на лівому фланзі атаці. У своєму першому сезоні (2004/2005) за Барселону Лео завоював золоті медалі іспанської Ла Ліги.

Мессі та Роналдінью

У березні 2007 року Лео оформив перший хет-трик, відзначившись у воротах головного опонента – «Реала». Вже за місяць Мессі знову змусив говорити про себе всю футбольну громадськість. У півфінальній грі Кубка Короля з «Хетафе» на 22-й хвилині він, пройшовши з м'ячем від центру поля, обіграв половину гравців суперників і забив правою ногою – це взяття воріт уболівальники каталонців назвали найкращим в історії клубу, а журналісти порівняли його з «голом століття» Дієго Марадони.

На початку сезону 2009/10 Барселона уклала з Мессі новий контракт, прописавши суму відступних у розмірі 250 млн євро.

Ліонель Мессі в обіймах Дмитра Чигринського

Загалом Ліонель провів у каталонському клубі 18 років та виграв у її складі безліч командних та індивідуальних нагород. У складі «синьо-гранатових» Мессі 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, 7 разів Кубок та 8 Суперкубок Іспанії, 4 рази тріумфував у Лізі чемпіонів, брав 3 Суперкубки УЄФА та тричі перемагав на Клубному чемпіонаті світу.

«ПСЖ» та «Інтер» Маямі

10 серпня 2021 року Мессі офіційно перейшов до французького «ПСЖ» у статусі вільного агента. З парижанами аргентинець двічі виграв чемпіонат Франції (2021/22, 2022/23) та завоював Суперкубок країни (2022). Загалом Лео провів за ПСЖ 75 матчів, в яких забив 32 голи та віддав 35 результативних передач.

Мессі, Мбаппе та Неймар

15 липня 2023 року «Інтер» Маямі оголосив про трансфер Мессі. 36-річний футболіст підписав з американцями контракт до 31 грудня 2025 року. За цей час він встиг завоювати з командою Кубок ліг (2023) та стати переможцем регулярного чемпіонату МЛС (2024).

Сергій Кривцов та Ліонель Мессі в «Інтері»

Міжнародна кар’єра

Перед дебютом за молодіжну збірну Аргентини Мессі отримав пропозицію виступати за молодіжку Іспанії, але відхилив її. Як наслідок, у складі U-21 Лео став переможцем ЧС-2005 (найкращий гравець та найкращий бомбардир турніру).

Капітан збірної Аргентини

У складі головної збірної Мессі дебютував 4 серпня 2005 року в товариському матчі з Угорщиною і був вилучений через дві хвилини після виходу на поле. Разом з «альбіселесте» Ліонель виграв Олімпійські ігри 2008-го, двічі Кубок Америки (2021, 2024) і Фіналіссіму (2022). Він – найкращий бомбардир в історії збірної Аргентини (112 голів у 193 матчах). Входить до символічної збірної Аргентини всіх часів (з 2011 року – капітан «альбіселесте»).

На чемпіонаті світу 2022 року у Катарі збірна Аргентини нарешті завоювала заповітний трофей. Мессі взяв участь у всіх семи матчах своєї команди (7 голів та 3 асисти). Ліонель отримав приз найкращому футболісту світу вдруге у кар'єрі – до цього йому вручали цю нагороду на ЧС-2014.

Аргентина – чемпіон світу 2022 року

Досягнення та рекорди

Мессі 16 разів визнавався найкращим гравцем Аргентини (2005, 2007-2013, 2015-2017, 2019-2023). У 2007-му, 2009-му, 2010-му та 2011-му роках ставав найкращим в Іспанії. У 2009 році був визнаний найкращим футболістом року в клубному європейському футболі за версією УЄФА і найкращим нападником Ліги чемпіонів. У тому ж році отримав «Золотий м’яч» як кращий футболіст Європи і «Діамантовий м’яч» як кращий футболіст світу за версією ФІФА.

Семиразовий володар титулу «Найкращий футболіст світу» за версією ФІФА (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022) та восьмиразовий володар призу «Золотий м'яч» (2009, 2019, 2021 та 2023 – за версією «France Football», 2010, 2011, 2012, 2015 – за версією об'єднаного трофея від «France Football»). Шестиразовий володар «Золотого бутса» (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).

Мессі і його «Золоті м'ячі»

Мессі – найкращий бомбардир в історії «Барселони». У квітні 2017 року у віці 29 років забив 500-й гол за каталонців в офіційних матчах і став єдиним гравцем в історії іспанського футболу, який подолав цю позначку за один клуб. Найкращий бомбардир в історії Ель-Класіко та «каталонського дербі». Також Мессі єдиний гравець, який забивав у шести різних клубних турнірах за один сезон (2011).

Скандали та проблеми з законом

На початку червня 2013 року Лео та його батька Хорхе звинуватили у несплаті податків на суму понад 4 млн євро (приховували інформацію про свої доходи з 2006 по 2009 роки). У 2016 році їх обох засудили до 21 місяця в'язниці. Відповідно до іспанського законодавства, вони не відбували покарання, але були зобов'язані виплатити штраф на суму 2 млн євро.

Ліонель з батьком

У 2020 році між Мессі та керівництвом Барселони виник скандал – Ліонель вирішив піти з клубу. Але, згідно з контрактом, покинути каталонців аргентинець міг лише після закінчення контракту (30 липня). Однак через коронавірус всі терміни були зрушені – між гравцем та клубом розпочалися юридичні війни. Жозеп Бартомеу, який тоді був президентом «Барселони», заявив, що відпустить гравця лише за колосальні відступні – 700 мільйонів. У результаті Лео залишився ще на рік у столиці Каталонії.

Особисте життя

З 2008 року Ліонель перебуває у стосунках з Антонеллою Рокуццо. 2 листопада 2012 року у пари народився син Тьяго, 11 вересня 2015 року – Матео, а 10 березня 2018 року третій син – Чіро.

Ліонель з дружиною

Довгий час Мессі та Рокуццо жили у неформальному шлюбі, офіційне весілля відбулося лише 30 червня 2017 року в готелі Росаріо через декілька днів після 30-річчя Мессі.

Ліонель з дружиною та дітьми

У 2009 році Мессі став хрещеним батьком сина ексзірки «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро – Бенхаміна. Члени сім'ї також беруть участь і в кар'єрі самого Лео: його батько Хорхе з 14 років є агентом гравця, а його старший брат Родріго відповідає за розпорядок дня та рекламу. Його мати та інший брат Матіас керують благодійною організацією Мессі, а також ведуть його справи в Росаріо.

Доходи та популярність

Мессі з 2008 року є одним із найвисокооплачуваніших футболістів у світі. Підписавши новий контракт із «Барселоною» у 2017 році, Лео заробляв 667 тисяч доларів на тиждень (крім того каталонці виплатила йому трохи більше 59 мільйонів доларів як бонус за продовження співпраці) . У 2020 році Мессі став другим футболістом і другим спортсменом у командному виді спорту після Кріштіану Роналду, який за свою кар'єру заробив понад мільярд доларів.

Крім зарплати та преміальних, вагома частина доходів Мессі від рекламних контрактів. З 2006 року Мессі є рекламною особою німецької компанії Adidas.

У 2015-му футболка «Барселони» з прізвищем та ігровим номером Ліонеля Мессі стала найбільш продаваною серед усіх футболістів у всьому світі.

Крім Adidas, Мессі співпрацює також з Pepsi, Lays, Dolce&Gabbana, Gillette, Turkish Airlines та ін. Крім того, Мессі зображений на обкладинці серії відеоігор від Konami – Pro Evolution Soccer (2009, 2010, 2011, 2020). У відрізку між PES 2011 та PES 2020 Ліонель став обличчям конкуруючої серії ігор FIFA від EA Sports, його зобразили на обкладинці трьох частин серії: з FIFA 13 до FIFA 16.

Зірка футболу має великий автопарк. Всього Лео володіє приблизно одинадцятьма машинами, серед них Ferrari F430 Spider, Maserati GranTurismo та Range Rover. За автомобіль Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 року випуску аргентинець віддав 32 мільйони євро. Також у Лео є два літаки. Один обійшовся йому в 28 мільйонів, другий – у 13 мільйонів.

Літак Мессі

Мессі є одним із найпопулярніших людей у ​​соціальній мережі Facebook (понад 100 мільйонів підписників) та Instagram (понад 175 мільйонів).

Аргентинський футболіст залишив слід і у масовій культурі. Точна копія його лівої стопи із золота, вагою 25 кілограм і вартістю більш ніж п'ять мільйонів доларів надійшла у продаж в Японії у березні 2013. У 2013 році рекламний ролик від компанії Turkish Airlines з Мессі і Кобі Брайантом в головних ролях став рекламним роликом на YouTube, що найбільш переглядається.

Організація World Press Photo обрала фотографію Мессі, на якій він дивиться на Кубок світу ФІФА, найкращою фотографією 2014 року.

У тому ж році було випущено документальний фільм під назвою «Мессі», який розповідає життя Ліонеля. У 2016-му у Буенос-Айресі встановили пам'ятник футболісту. У 2022 році Мессі знявся в епізодичній ролі в латиноамериканському телесеріалі «Захисники».

Аргентинець займається благодійністю. Він часто оплачує лікування та освіту дітей із бідних сімей, допомагає футбольним академіям аргентинських клубів. Весною 2020 року спортсмен пожертвував мільйон євро на боротьбу з коронавірусом. Також Лео – міжнародний посол доброї волі організації ЮНІСЕФ.