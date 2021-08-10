У ПСЖ Мессі гратиме під 30 номером

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі офіційно став гравцем французького клубу «Парі Сен-Жермен». Він гратиме під 30 номером. Як повідомили на офіційному сайті ПСЖ у ніч з 10 на 11 серпня, контракт розрахований на два роки з можливістю продовження ще на рік. Прес-конференція з презентацією нового гравця запланована на 11 серпня, 12:00.

Деталей контракту поки що не розголошують, проте за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Мессі отримуватиме 35 млн євро на рік з урахуванням бонусів.

A new in Paris!



PSGxMESSI ️ pic.twitter.com/scrp1su9a6 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 10, 2021

1 липня 2021 року Мессі став вільним агентом, оскільки його контракт із «Барселоною» закінчився. І клуб, і сам футболіст хотіли продовжити співпрацю, проте не змогли через правила Ла-Ліги. Справа в тому, що з 2013 року в Примері діють індивідуальні обмеження витрат для клубів, і в сезоні 2019/20 «Барселоні» дозволялося витрачати 671 млн євро, у сезоні 2020/21 – лише 347 млн євро, бо фінансова ситуація клубу погіршилася, а у сезоні 2021/22 сума мала бути ще менше.

Аби продовжити контракт з Мессі, пише Tribuna, і не втрачати інших топ-гравців, клуб намагався домовитися про поблажки з керівництвом Ла-Ліги та продати мерчандайзингову компанію, проте безуспішно.

Сам футболіст погоджувався на удвічі меншу зарплату, ніж раніше, але і цього виявилося не досить. Відповідно до правил Ла-Ліги, клуби не мають права реєструвати нових гравців (яким фактично стає Мессі), якщо витрачають на зарплати більше 70% свого обороту. За інформацією Tribuna, із запропонованою Мессі новою угодою ця сума б перевищила 100%, але навіть без цієї угоди вона становить 95%. Тобто контракт із футболістом не могли б підписати, навіть якби він відмовився від зарплати взагалі.

Увечері 5 серпня «Барселона» офіційно повідомила, що Мессі покидає клуб. 8 серпня він провів прощальну прес-конференцію, під час якої не стримав сліз: «Останні дні я багато думав, що сказати. Чесно кажучи, я не можу ні про що думати. Враховуючи те, що я провів всю кар’єру тут, мені важко думати про щось інше. Я не готовий до цього. Після 21 року я покидаю дім. (…) Я зробив все можливе, щоб лишитися».

Стосовно того, де Мессі продовжить кар’єру, було багато чуток. Серед основних претендентів – ПСЖ, а також «Манчестер Сіті» та «Ювентус». Найбільш вірогідним варіантом називали ПСЖ, хоча під час прес-конференції 8 серпня Мессі сказав, що офіційної пропозиції від клубу не отримував, але йому дзвонили з різних команд. Та вже 9 серпня фанати ПСЖ штурмували аеропорт у Парижі, чекаючи на приїзд аргентинця. Втім, він прилетів тільки наступного дня.

34-річний Ліонель Мессі – один з найвідоміших, найтитулованіших та найдорожчих футболістів світу. Він є шестиразовим володарем «Золотого м’яча», титулу найкращого футболіста світу за версією ФІФА та «Золотої бутси», найкращим бомбардиром збірної Аргентини, Ла-Ліги та ФК «Барселона». У 2021 році разом зі збірної Аргентини став переможцем турніру Копа Америка.

З 2004 року упродовж всієї своєї професійної кар’єри виступав за ФК «Барселона», до того ще 4 роки грав у юнацькій та резервних командах клубу. З каталонцями він 10 разів ставав чемпіоном Іспанії, сім разів – володарем Кубка Іспанії, чотири рази – переможцем Ліги чемпіонів, та тричі – володарем Суперкубка УЄФА і переможцем клубного чемпіонату світу.