Ліонель Мессі вперше виграв великий турнір зі своєю збірною

У фіналі Кубка Америки (Копа Америка), який розпочався 11 липня о 3:00 за київським часом, збірна Аргентини з футболу мінімально обіграла збірну Бразилії – 1:0. Таким чином аргентинці виграли цей трофей 15 раз та стали рекордсменами турніру разом з уругвайцями.

Як повідомляє Tribuna, в обидвох таймах було мало моментів та багато фолів. Єдиний гол у матчі забив на 22 хвилині забив півзахисник ПСЖ та збірної Аргентини Анхель ді Марія, який вийшов один на один з голкіпером і перекинув м’яч через нього у ворота.

Капітан аргентинців Ліонель Мессі став найкращим гравцем турніру: він забив найбільше голів (4) та віддав найбільше гольових передач (5) у шести матчах. Це його перший трофей зі збірною: Аргентина неодноразово грала у фіналі великих турнірів, проте досі не вигравала.

В останніх трьох турнірах аргентинці були срібними або бронзовими призерами, а вигравали цей трофей останній раз аж у 1993 році. У 2014 році вони поступилися збірній Бразилії у фіналі Чемпіонату світу. Нинішня перемога у фіналі Копа Америка стала 15 в історії збірної та зробила аргентинців рекордсменами за кількістю цих трофеїв поруч з уругвайцями.