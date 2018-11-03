Ліонеля Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд

Мессі і його батько всі звинувачення відкидають

Проти капітана футбольного клубу «Барселона» Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, інформує Lа Repubbica.

Звинувачення проти Мессі були висунуті після того, як один з колишніх співробітників фонду повідомив про махінації з грошима, що були призначені для соціальних проектів. Після цього аргентинський прокурор Пабло Турано попросив провести перевірку організації.

Мессі і його батько всі звинувачення відкидають.

Раніше Мессі уже підозрювався в ухиленні від несплати податків, спочатку він був засуджений судом до тюремного ув’язнення на 21 місяць, однак пізніше його покарання було замінено на штраф в 250 тисяч євро.

Зауважимо, що Мессі виступає за «Барселону» з 2004 року, за цей час він вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, п’ять разів володарем Кубка Іспанії і чотири рази переможцем Ліги чемпіонів. Аргентинець є п’ятикратним володарем «Золотого м’яча».

У складі збірної Аргентини Мессі виграв літні Олімпійські ігри 2008 року в Пекіні. Нападаючий брав участь в трьох чемпіонатах світу, кращий результат аргентинці показали в 2014 році в Бразилії, коли завоювали срібні медалі, а Мессі був визнаний кращим гравцем турніру.