Востаннє футболіст отримував у 2021 році

У понеділок, 30 жовтня, відбулася щорічна церемонія нагородження найкращих футболістів і футболісток сезону 2022-2023 років. Цього сезону титул найкращого футболіста отримав аргентинський футболіст та зірка «Барселони» Ліонель Мессі, який наразі грає за американський клуб «Інтер Маямі».

36-річний футболіст, який став чемпіоном світу у 2022 році, вже увосьме отримує «Золотий м’яч». Востаннє Ліонель Мессі отримав цю нагороду у 2021 році. Футболіст є абсолютним рекордсменом за здобутими перемогами.

Володарем «Золотого м’яча» минулого сезону був французький футболіст Карім Бензема.

Претендентами на найкращого футболіста світу також були норвежець Ерлінг Голанд та француз Кіліан Мбаппе. Найкращою футболісткою визнали іспанську футболістку Айтану Бонматі.

Найкращою чоловічою командою сезону стала англійська «Манчестер Сіті». Лідером жіночих команд стала команда іспанської «Барселони».

Найкращим бомбардиром сезону визнали норвезького форварда «Манчестер Сіті» Ерлінг Холанд. Футболіст забив 56 голів.

«Золотий м’яч» – щорічна нагорода найкращому футболістові та найкращій футболістці сезону, яку з 1956 року присуджує французький журнал France Football. З 2007 року нагороду присуджують не тільки європейцям, але і футболістам світу.