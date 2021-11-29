Гравець ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі став володарем «Золотого м’яча» 2021 року – найпочеснішої індивідуальної нагороди у світовому футболі, яку щороку вручає французький журнал France Football. Церемонія вручення відбулася увечері 29 листопада у Парижі, усього на трофей претендували 30 футболістів.

34-річний Ліонель Мессі – один з найвідоміших, найтитулованіших та найдорожчих футболістів світу. Він є семиразовим володарем «Золотого м’яча», що є рекордним показником, шестиразовим володарем титулу найкращого футболіста світу за версією ФІФА та «Золотої бутси», найкращим бомбардиром збірної Аргентини, Ла-Ліги та ФК «Барселона». У 2021 році разом зі збірною Аргентини став переможцем турніру Копа Америка.

З 2004 року і до серпня 2021-го виступав за ФК «Барселона», до того ще 4 роки грав у юнацькій та резервних командах клубу. З каталонцями він 10 разів ставав чемпіоном Іспанії, сім разів – володарем Кубка Іспанії, чотири рази – переможцем Ліги чемпіонів, та тричі – володарем Суперкубка УЄФА і переможцем клубного чемпіонату світу. 10 серпня 2021 року став гравцем французького ПСЖ.

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Друге місце у голосуванні France Football посів Роберт Левандовскі, якого називали головним конкурентом Мессі у боротьбі за «Золотмй м’яч». Левандовскі – найкращий бомбардир в історії Бундесліги та «Баварії», претендент на входження до списку футболістів, що забили понад 500 голів за клуб та національну збірну. Найкращий футболіст світу 2020 року за версією ФІФА.

Усі місця претендентів на «Золотий м’яч» розподілилися наступним чином:

1. Ліонель Мессі (ПСЖ, збірна Аргентини).

2. Роберт Левандовскі («Баварія», збірна Польщі).

3. Жоржиньйо («Челсі», збірна Італії).

4. Карім Бензема («Реал», збірна Франції).

5. Н’Голо Канте («Челсі», збірна Франції).

6. Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед», збірна Португалії).

7. Мохаммед Салах («Ліверпуль», збірна Єгипту).

8. Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті», збірна Бельгії).

9. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції).

10. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, збірна Італії).

11. Ерлінг Голанд («Боруссія», збірна Норвегії).

12. Ромелу Лукаку («Челсі», збірна Бельгії).

13. Джорджо К’єлліні («Ювентус», збірна Італії).

14. Леонардо Бонуччі («Ювентус», збірна Італії).

15. Рахім Стерлінг («Манчестер Юнайтед», збірна Англії).

16. Неймар (ПСЖ, збірна Бразилії).

17. Луїс Суарес («Атлетіко», збірна Уругваю).

18. Сімон К’єр («Мілан», збірна Данії).

19. Мейсон Маунт («Челсі», збірна Англії).

20. Ріяд Махрез («Манчестер Сіті», збірна Алжиру).

21-22. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», збірна Португалії).

21-22. Лаутаро Мартінес («Інтер», збірна Аргентини).

23. Гаррі Кейн («Тоттенгем», збірна Англії).

24. Педрі («Барселона», збірна Іспанії).

25. Філ Фоден («Манчестер Сіті», збірна Англії).

26-28. Ніколо Барелла («Інтер», збірна Італії).

26-28. Рубен Діаш («Манчестер Сіті», збірна Португалії).

26-28. Жерар Морено («Вільярреал», збірна Іспанії).

29. Лука Модрич («Реал», збірна Хорватії).

30. Сесар Аспілікуета («Челсі», збірна Іспанії).

Володаркою «Золотого м’яча» серед жінок стала півзахисниця «Барселони» та збірної Іспанії 27-річна Алексія Путейяс. Цей трофей жінкам-футболісткам вручали втретє. Путейяс грає в «Барселоні» з 2012 року, разом з клубом тричі ставала чемпіонкою Іспанії, а також виграла Лігу чемпіонів сезону 2020/21.

Півзахисник «Барселони» та збірної Іспанії Педрі став найкращим молодим гравцем року (нагороду вручали втретє), лідер «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовскі – найкращим форвардом (нагороду вручали вперше), воротар ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма – найкращим воротарем (нагорода вручалася вдруге). «Челсі» став найкращим клубом року.