Роберт Левандовскі став першим поляком, якого визнали найкращим футболістом світу

Форвард мюнхенської «Баварії» Роберт Левандовські став найкращим футболістом планети за підсумками 2020 року. 32-річний поляк отримав подібне визнання на гала-вечорі ФІФА The Best FIFA Football Awards 2020.

За звання гравця року змагалися нападник збірної Португалії і туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду, форвард збірної Польщі і мюнхенської «Баварії» Роберт Левандовскі, а також аргентинець Ліонель Мессі, який виступає за «Барселону».

У голосуванні брали участь журналісти, головні тренери і капітани національних збірних з усього світу, а також фанати.

Зазначимо, що Левандовські разом зі своєю командою у 2020 році виграв всі можливі трофеї – Лігу чемпіонів, Чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини, а також Суперкубок УЄФА. У боротьбі за цю нагороду він випередив Ліонеля Мессі («Барселона») та Кріштіану Роналду («Ювентус»).

Нагороду гравцеві року ФІФА вручає від 1991 року. Від 2010 до 2015 рік вона була об'єднана з «Золотим м'ячем». Від 2015 року нагорода називається ФІФА The Best. Поляк виграв нагороду вперше.

Зазначимо, що ФІФА визначає гравця року з 1991-го. Переможця називають тренер, капітан збірної та представник ЗМІ від кожною з національних асоціацій, членів ФІФА. Торік лауреатом вшосте в кар’єрі став Ліонель Мессі. Кріштіану Роналду отримував визнання п’ять разів.

Зауважимо, що France Football у зв’язку з пандемією цьогоріч вирішив володаря «Золотого м’яча» вперше за час існування призу не визначати, аргументуючи своє рішення тим, що не всі футболісти знаходилися в рівних умовах.