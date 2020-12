Форвард мюнхенської «Баварії» Роберт Левандовські став найкращим футболістом планети за підсумками 2020 року. 32-річний поляк отримав подібне визнання на гала-вечорі ФІФА The Best FIFA Football Awards 2020.

За звання гравця року змагалися нападник збірної Португалії і туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду, форвард збірної Польщі і мюнхенської «Баварії» Роберт Левандовскі, а також аргентинець Ліонель Мессі, який виступає за «Барселону».

У голосуванні брали участь журналісти, головні тренери і капітани національних збірних з усього світу, а також фанати.

He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!



@FCBayern | @LaczyNasPilka pic.twitter.com/TK34hTXcsS