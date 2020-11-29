Команда Романа Григорчука стала чемпіоном Білорусі

Солігорський «Шахтар» українського тренера Романа Григорчука переміг у чемпіонаті Білорусі, а сам Григорчук став першим українським тренером, який здобував перемоги у чемпіонатах трьох різних країн – Білорусі, Латвії і Казахстану.

Перед останнім туром за золоті медалі сперечалися БАТЕ і солігорський «Шахтар». При цьому клуб з Борисова випереджав «гірників» на 1 очко.

Лідер несподівано зіграв внічию з мінським «Динамо». Після цього «Шахтар» влаштовувала б лише перемога у матчі за ФК «Мінськ». Основний час також завершився внічию – 2:2. Але на додаткових 92 і 97 хвилинах підопічні Григорчука забили два м'ячі, виграли матч (4:2), а з ним і чемпіонат.

Таким чином, уродженець Коломиї 55-річний Роман Григорчук став першим українцем, який добився тріумфу в трьох різних країнах в якості головного тренера.

З 2006 по 2008 роки Григорчук ставав чемпіоном Латвії на чолі «Вентспілса», а в 2019 році під керівництвом Григорчука чемпіонат Казахстану виграла «Астана».