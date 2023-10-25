«Барселоні» з рахунком 2:0 також поступилася команда «гірників» U-19

У груповому етапі Ліги Чемпіонів донецький футбольний клуб «Шахтар» поступився іспанській команді «Барселона». Матч відбувся у Каталонії в середу, 25 жовтня, і завершився із рахунком 2:1 на користь іспанців.

Рахунок відкрили гравці «Барселони» на 28 хвилині. Перший гол в українські ворота забив Ферран Торрес. Всього за вісім хвилин, на 36 хвилині другий гол забив Фермін Лопес.

На початку другого тайму «Шахтар» забив гол. 21-річний Георгій Судаков, який також грає у ролі півзахисника збірної України, забив дебютний гол з української сторони на 62 хвилині.

Матч завершився на 97 хвилині із рахунком 2:1 на користь «Барселони». Додамо, 25 жовтня «Барселоні» з рахунком 2:0 також поступилася команда «гірників» U-19.

Для «гірників» це був першим із двох матчів-спарингів проти «Барселони» у Лізі чемпіонів. Зустріч у четвертому турі «Шахтар» – «Барселона» відбудеться 7 листопада. Зазначимо, у Лізі Чемпіонів «Шахтар» зустрічався з «Барселоною» сім разів, і востаннє обігравав іспанську команду у 2008 році.