Кріштіану Роналду продовжує переписувати історію

Напередодні збірна Португалії у відборі на ЧС-2026 зустрічалась з Вірменією. Піренейці розгромили суперника з рахунком 5:0, а дублем у матчі відзначився Кріштіану Роналду. Форвард «Аль-Насра» забив по голу в кожному з таймів, записавши до свого доробку 139-й та 140-й м’ячі за «селесао» (у 222 матчах).

Таким чином 40-річний бомбардир оновив свій рекорд за національну команду за кількістю забитих голів, повідомляє статистичний портал Squawka. На другому місці йде Ліонель Мессі, який відзначився 114 разів у складі збірної Аргентини (194 поєдинки). Варто зазначити, що Кріштіану в останніх 10 матчах за Португалію забив 10 м'ячів.

Цікаво, що заочне протистояння Роналду та Мессі продовжується і за кількістю забитих голів в матчах відбору до чемпіонату світу. Після дуелі з вірменами у Кріштіану 38 забитих м'ячів – він знову випередив Ліонеля, в якого 36 голів (напередодні аргентинець також оформив дубль у матчі проти Венесуели). У загальному списку бомбардирів кваліфікацій чемпіонатів світу португалець поступається лише Карлосу Руїсу із Гватемали (39 голів.)

Загалом у доробку Роналду 941 гол за кар'єру. Другим за кількістю голів за всю історію є Ліонель Мессі, який забив 879 разів. Трійку замикає Пеле, у доробку якого 762 результативні удари.