Поєдинок з ісландцями стане ключовим для національної команди

Збірна України з футболу тріумфально завершила жовтневий цикл кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року, здобувши дві перемоги у двох матчах. Спочатку підопічні Сергія Реброва перестріляли головного конкурента за другу сходинку – Ісландію (5:3), а згодом дотисли Азербайджан (2:1). Таким чином Україна набрала 7 очок і відірвалась від скандинавів на 3 бали. Франція з 10 пунктами лідирує у групі, а Азербайджан з 1 очком останній.

Вже за місяць «синьо-жовті» зіграють два завершальних поєдинки: 13 листопада українці на виїзді зустрінуться з французами, а через три дні прийматимуть ісландців. Ці матчі й вирішать долю нашої команди у боротьбі за вихід із групи.

Перед зустріччю з французами тренерський штаб збірної України отримав неприємну новину – одразу 10 футболістів ризикують пропустити наступний матч через перебір жовтих карток. Під загрозою дискваліфікації: Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Юхим Конопля, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Іван Калюжний, Богдан Михайліченко, Микола Шапаренко, Артем Бондаренко та Олег Очеретько.

Якщо хтось із них отримає попередження у грі з Францією, він не зможе зіграти проти Ісландії – вирішального суперника у боротьбі за путівку на чемпіонат світу.

Нагадаємо, переможець квартету напряму вийде на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф. Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.