Сергій Ребров перебуває в елітному клубі наставників

Напередодні збірна України в межах відбору на ЧС-2026 здолала Азербайджан з рахунком 2:1. Для головного тренера «синьо-жовтих» Сергія Реброва цей поєдинок на чолі національної команди став ювілейним, тридцятим. Завдяки цьому 51-річний фахівець став п'ятим тренером в історії збірної України, хто очолював команду 30 матчів.

Від четвертої сходинки, яку посідає Йожеф Сабо, Реброва відділяють чотири поєдинки. Натомість до лідера – Олега Блохіна – ще 34 гри.

Топ-5 тренерів збірної України за кількістю зіграних матчів:

1. Олег Блохін (2003-2007 роки, 2011-2012 роки) – 64 матчі

2. Андрій Шевченко (2016-2021 роки) – 51

3. Михайло Фоменко (2012-2016 роки) – 37

4. Йожеф Сабо (1994 рік, 1996-1999 роки) – 34

5. Сергій Ребров (2023 рік — дотепер) – 30

Нагадаємо, Ребров очолив збірну України в червні 2023 року, підписавши контракт до 30 липня 2026 року. Під його керівництвом національна команда здобула 14 перемог, ще вісім матчів звела внічию.

До слова, свій наступний поєдинок «синьо-жовті» зіграють 13 листопада проти Франції. Після 4-х турів Україна у турнірній таблиці групи D відбору на ЧС-2026 йде на другій сходинці, маючи у своєму доробку 7 очок. Лідирує з 10-ма балами Франція, а Ісландія з 4-ма балами третя.