«Динамо» повторило найбільшу перемогу в історії клубу в основному раунді єврокубкових турнірів

Напередодні представники України відіграли свої матчі у черговому раунді єврокубків. Обидва наших гранди – «Динамо» і «Шахтар» – здобули впевнені перемоги в Лізі конференцій («Олександрія» та житомирське «Полісся» припинили свої виступи на міжнародній арені ще на стадії кваліфікації).

Так кияни повторили найбільшу перемогу в історії клубу в основному раунді єврокубкових турнірів, розтрощивши боснійський «Зріньскі» (6:0) у матчі 3-го туру основного раунду ЛК. У цьому ж турнірі донеччани здобули впевнену перемогу над ісландським «Брейдабліком» (2:0).

Завдяки цим результатам Україна додала до свого рейтингу 1,000 бала. Це дозволило піднятися в рейтингу коефіцієнтів УЄФА на 27-ме місце, випередивши Словаччину. Також нам вдалося скоротити відставання від найближчих конкурентів в топ-20: Угорщина, Румунія, Сербія та Словенія додали по +0.500 бала, а Хорватія та Азербайджан – +0.250 балів.

Болгарія, яка була найближчим переслідувачем України в таблиці коефіцієнтів, не змогла поповнити свою очкову колекцію, оскільки єдиний представник країни «Лудогорець» поступився в Лізі Європи угорському «Ференцварошу» (1:3).

Топ-10 національних асоціацій УЄФА (станом на 7 листопада 2025 року):

1. Англія – 100,561 бала (9/9 команд у єврокубках)

2. Італія – 89,088 (7/7)

3. Іспанія – 83,328 (8/8)

4. Німеччина – 79,974 (7/7)

5. Франція – 71,819 (7/7)

6. Нідерланди – 64,033 (6/6)

7. Португалія – 60,666 (6/6)

8. Бельгія – 56,950 (3/5)

9. Туреччина – 47,000 (3/5)

10. Чехія – 43,100 (4/5)

...

25. Азербайджан – 22,250 (1/4)

26. Словенія – 22,218 (1/4)

27. Україна – 21,850 (2/4)

28. Словаччина – 21,375 (1/4), -1

29. Болгарія – 19,125 (1/4)

30. Росія – 18,299 (0)

Наступні матчі єврокубків відбудуться після міжнародної перерви, 25-27 листопада.