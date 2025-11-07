«Біло-сині» цього вечора забивали голи на різний смак

У четвер, 6 листопада, «Динамо» в межах 3-го туру основного раунду Ліги конференцій приймало «Зріньскі» з Боснії і Герцеговини. На диво, цього разу кияни не підкачали і відігрались за два попередні матчі, відвантаживши у ворота суперника 6 сухих голів.

Ліга конференцій, 3-й тур

«Динамо» (Україна) – «Зріньскі» (Боснія і Герцеговина) – 6:0

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 60, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 84

Гості активно й агресивно розпочали гру – Філіповіч головою пробив повз дальню стійку. Михавко у відповідь замикав навіс, але не влучив у ворота. Ближче до середини тайму «Динамо» вийшло вперед: Буяльський навісив з кутового, Попов вистрибнув вище за інших і головою спрямував сферу у сітку.

Як виявилось згодом, це був лише початок. По перерві Піхальонок отримав передачу на хід у штрафному ліворуч, прострілив в район одинадцятиметрової позначик і Герреро в дотик зробив рахунок 2:0.

Не минуло і 5 хвилин, як Кабаєв ледь не довів до оргазму вболівальників киян: перехопивши сферу у суперника, він накрутив оборону боснійців і влучно поцілив у ближній кут. За трохи Владислав віддав розкішний пас на Буяльського по центру, капітан «Динамо» не поспішаючи вийшов на побачення з голкіпером і зробив рахунок непристойним.

Вишенькою на торті стали ще два голи – від Ярмоленка та Бленуце. До слова, дубль асистів оформив Микола Шапаренко.

Дебютна перемога дозволила «Динамо» набрати 3 очки і піднятись на 24-ту сходинку турнірної таблиці Ліги конференцій. «Зріньскі» з такою ж кількістю балів на щабель вище.