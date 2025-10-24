Кияни не можуть виграти вже 6 матчів поспіль

У четвер, 23 жовтня, «Динамо» в межах 2-го туру основного раунду Ліги конференцій на виїзді зустрічалось з «Самсунспором». Попри бравурні заяви футбольних фахівців, які ставили під сумнів клас і силу турецької команди, боротьби як такої не вийшло: господарі накидали киянам повну торбу м’ячів, завдавши чергової поразки у єврокубках.

Ліга конференцій, 2-й тур

«Самсунспор» (Туреччина) – «Динамо» (Україна) – 3:0

Голи: Мусаба, 2, Маріус, 34, Хольсе, 62

«Динамо» підтримало почин «Шахтаря» і також програло свій матч у Лізі конференцій. Кияни примудрились пропустити вже на 2-й хвилині. Кулібалі втік до штрафного «біло-синіх», відпасував на Манжі, а той замість удару прострілив на Мусабу – останньому залишалося з метра влучити у ворота. Герреро намагався відгукнутися на передачу партнера, але заробив лише кутовий. Згодом Вівчаренко бив з далекої відстані – над воротами.

В середині тайму супермомент змарнував Караваєв, не зумівши з пари метрів замкнути у сітку на дальній стійці. Натомість черговим своїм шансом скористались турки: м'яч після удару Юкселя влучив у Мусабу і відскочив на вільного Маріуса, який і прошив Нещерета. Під кінець тайму господарі могли забити ще раз, коли Мусаба втік від Попова, але кіпер киян з метра відбив удар Хольсе.

По перерві данець дальнім ударом зняв всі питання щодо переможця – Тіаре намагався зупинити сферу, але вона таки влетіла в дальній кут воріт.

Перемога дозволила «Самсунспору» набрати 6 очок і піднятись у топ-5 Ліги конференцій, «Динамо» без очок 34-те.