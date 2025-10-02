Англійці не мали зодних проблем з командою Олександра Шовковського

У четвер, 2 жовтня, «Динамо» в межах 1-го туру основного раунду Ліги конференцій у польському Любліні приймало англійський «Крістал Пелас». Казки не вийшло – кияни пропустили двічі і навіть у більшості не спромоглись бодай на гол престижу.

Ліга конференцій, 1-й тур

«Динамо» (Україна) – «Крістал Пелас» (Англія) – 0:2

Голи: Муньйос, 31, Нкетія, 58

Вилучення: Соса, 76 (Крістал Пелас, друга жовта картка)

Перший небезпечний момент виник на 5-й хвилині: Муньйос прострілював у штрафний з лівого флангу, але захисникам киян вдалось вибити м'яч на кутовий. «Динамо» спробувало втекти у контратаку, однак Герреро не зумів як слід приборкати м'яч. Бражко намагався закрутити зі штрафного у ворота суперника після порушення на Ярмоленкові, та примудрився влучити в одиноко стоячого суперника.

В середині тайму Михавко у боротьбі за м'яч зіштовхнувся головами зі своїм візаві й не зміг продовжити гру. Поки тренерський штаб киян думав, кого випустити на заміну, «біло-сині» пропустили вдесятьох: Піно вирізав діагональ на Муньйоса і той головою відправив сферу у протилежний кут воріт.

За хвилину до завершення першого тайму Пелас ледь не подвоїли свою перевагу: Соса розстрілював ворота «Динамо», але Нещерет врятував. Вже у доданий час Матета втік від українських захисників, вийшов сам на сам і... пробив над воротами.

Після відпочинку «Крістал Пелас» забив вдруге: Піно обіграв Бражка на лівому фланзі й викотив на ближній кут Нкетії, який у дотик переправив сферу в сітку. В середині другого тайму Соса влетів шипами у ногу Тимчику і, заробивши другу жовту картку, залишив англійців у меншості. На 89-й хвилині Караваєв завдав першого удару «Динамо» у площину воріт «Пелас» – в руки голкіперу. Перша поразка киян в дебютній Лізі конференцій.