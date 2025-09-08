Ерік Рамірес вирушає в чергову оренду

Венесуельський форвард «Динамо» Ерік Рамірес продовжить свою кар’єру в Чехії, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх». 26-річний нападник виступатиме за клуб вищого дивізіону Чехії «Богеміанс 1905» із Праги на правах оренди. Угода розрахована до завершення сезону-2025/2026.

Нагадаємо, Ерік перейшов у «Динамо» з «Дунайскої Стреди» в липні 2021 року за 1,75 млн євро, однак провів за киян лише 7 матчів (гол і асист). Далі були оренди в хіхонський «Спортінг» (Іспанія) і братиславський «Слован» (Словаччина). У лютому 2023-го він повернувся у команду Мірчі Луческу і відіграв у 13 матчах, забивши три м'ячі. Згодом були чергові оренди – в колумбійський «Атлетіко Насьональ» та аргентинський «Тігре».

Контракт венесуельця з «Динамо» чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

До слова, раніше Рамірес заявив, що більше не поїде в Україну і зробить все, щоб призупинити контракт з киянами.