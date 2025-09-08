Олександр Хацкевич (ліворуч)

«Полісся» на своєму офіційному сайті оголосило про призначення білоруса Олександра Хацкевича на посаду віцепрезидента.

«Його прихід значно підсилить клуб, адже багаторічний досвід, авторитет у футбольних колах і численні досягнення дозволять ефективно розвивати спортивний напрям клубу», – йдеться в повідомлення пресслужби житомирців.

Нагадаємо, Хацкевич перейшов у київське «Динамо» з «Динамо» Мінськ у 1996 році й виступав за біло-синіх до 2004 року. Далі був вояж у Китай, латвійська «Вента» і завершення кар’єри гравця на батьківщині в рідній команді.

У 2007 році розпочав тренерську роботу, очоливши «Динамо» Мінськ. Далі були збірні Білорусі U-18 та U-19 і «Вітебськ». Після роботи асистентом у збірній України перейшов у «Динамо» на посаду помічника головного тренера. З 2014 по 2016 рр. очолював національну збірну Білорусі, після якої став повноцінним наставником «Динамо».

Після звільнення з київського клубу став біля керма російського «Ротора». Також у його послужному списку кіпрська «Карміотісса» та польський «Заглємбе», який він покинув у 2024 році.

До слова, «Полісся» невдало стартувало у поточному сезоні (1 перемога і 3 поразки). Після 4-х турів команда Руслана Ротаня йде у турнірній таблиці на дванадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 3 очки.