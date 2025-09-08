Екстренер «Динамо» Олександр Хацкевич став віцепрезидентом «Полісся»
Геннадій Буткевич продовжує підписувати колишніх динамівців
«Полісся» на своєму офіційному сайті оголосило про призначення білоруса Олександра Хацкевича на посаду віцепрезидента.
«Його прихід значно підсилить клуб, адже багаторічний досвід, авторитет у футбольних колах і численні досягнення дозволять ефективно розвивати спортивний напрям клубу», – йдеться в повідомлення пресслужби житомирців.
Нагадаємо, Хацкевич перейшов у київське «Динамо» з «Динамо» Мінськ у 1996 році й виступав за біло-синіх до 2004 року. Далі був вояж у Китай, латвійська «Вента» і завершення кар’єри гравця на батьківщині в рідній команді.
У 2007 році розпочав тренерську роботу, очоливши «Динамо» Мінськ. Далі були збірні Білорусі U-18 та U-19 і «Вітебськ». Після роботи асистентом у збірній України перейшов у «Динамо» на посаду помічника головного тренера. З 2014 по 2016 рр. очолював національну збірну Білорусі, після якої став повноцінним наставником «Динамо».
Після звільнення з київського клубу став біля керма російського «Ротора». Також у його послужному списку кіпрська «Карміотісса» та польський «Заглємбе», який він покинув у 2024 році.
До слова, «Полісся» невдало стартувало у поточному сезоні (1 перемога і 3 поразки). Після 4-х турів команда Руслана Ротаня йде у турнірній таблиці на дванадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 3 очки.